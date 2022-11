Vídeo: Pará está entre as regiões que deve receber maior acúmulo de chuva durante essa semana

Muita chuva na capital paraense e também nos municípios de Ananindeua e Marituba na manhã desta terça-feira (08), em Ananindeua faz mais de 3h que chove. No período de chuva é importante ter paciência, pois o trânsito fica lento, devido a baixa visibilidade em decorrência da chuva.

Vários vídeos estão circulando na internet de pontos de alagamentos em diferentes ruas e cidades do estado. Em Marituba, uma das faixas da via estava coberta pela água da chuva por volta das 7h40 da manhã, e o trânsito estava intenso, com muitas filas.

A capital paraense, antes das 8h30 já registrava ruas alagadas e os veículos se arriscavam em passar sem ver a pista. Ás 10h da manhã a chuva começou a engrossar no município de Ananindeua.

No vídeo, morador mostra a situação em Icoaraci, paradas de ônibus coberta pelo acumulo de água da chuva. Para quem precisou sair de casa hoje para trabalhar, teve que ter muita paciência e coragem para enfrentar os alagamentos pela cidade.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, entre os dias 7 e 14 de novembro é esperado para a Região Norte acúmulos de chuva, maiores que 20 mm, em grande parte da região, com destaque para áreas do oeste do Amazonas, norte Roraima, leste do Pará e oeste de Tocantins, onde podem ocorrer acumulados superiores a 50 mm. Já no Acre e em Rondônia podem ocorrer pancadas de chuva no fim da semana, mas com baixos acumulados.

Foto e Vídeo: Reprodução internet

Jornalista: Marina Moreira