Vídeo: ‘Paradinha para foto’ acaba em acidente na ponte sobre o Rio Madeira

O acidente aconteceu no final da tarde deste domingo (dia 16), quando o motorista de um Fiat Siena BRANCO, de placa não identificada, parou no acostamento da Ponte sobre o Rio Madeira para tirar umas FOTOS, quando o motorista de um Fiat Palio ESCURO que seguia logo atrás, se distraiu e acertou em cheio a traseira do Siena parado no acostamento. Com o impacto, o motorista do PALIO se feriu no braço e foi socorrido.

Como a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não compareceu até as 20h, uma guarnição da Polícia Militar fez a liberação para a retirada dos veículos do local do acidente. O trânsito não chegou a ser interrompido.Acidente aconteceu neste domingo/Foto: Extrema 24hPublicidade

A guarnição Polícia Militar que atendia a ocorrência alertou que é proibido estacionar em cima da ponte, e ressaltou que essa já é a terceira ocorrência da mesma natureza desde a inauguração no último dia 07 de maio. Ao longo da semana, chega a fazer filas de automóveis parados em cima da ponte, inclusive carretas e caminhões.

A Ponte possui uma passarela para pedestres, permitindo que o motorista estacione o veículo antes de subir na ponte e siga a pé até o local onde deseja tirar a foto ou observar a natureza. A imprudente pratica de estacionar em cima da ponte pode ocasionar em acidentes GRAVES a qualquer momento.

Por EXTREMA 24 HORAS