VÍDEO: Perito Ricardo Molina mija na Bíblia, ameaça mulher e destrói seu nome

Num vídeo gravado pela ex-companheira, o famoso perito criminal Ricardo Molina, de 71 anos, acabou com seu nome e sua carreira em poucos minutos. Ele aparece com as mãos sujas de sangue, coloca o pênis para fora e urina na Sagrada Escritura dos cristãos. Ele também pisou no livro sagrado só porque “é dela”.



Ricardo Molina é reconhecido pela atuação em casos de grande relevância nacional, como o de PC Farias e Eldorado dos Carajás. Agora ele é investigado pela Polícia Civil por agredir e ameaçar sua ex-companheira.



O crime investigado pelos policiais aconteceu em março deste ano e vitimou Janinne Jasem, de 28 anos. Em vídeos gravados pela própria mulher, Molina aparece com as mãos e os braços sujos com o próprio sangue, e em certo momento, coloca o pênis para fora da calça e urina em cima da bíblia de Janinne.



“Eu vou mijar em cima da bíblia dela. E depois eu vou cagar também, essa aqui mijar é pouco. Depois ela vai me processar e nós vamos passar um ano brigando”, afirma Molina, visivelmente perturbado e mostrando as mãos sujas de sangue para a câmera.



