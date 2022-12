Vídeo: PF prende equipamentos e até arma de fogo em operação em Terra Indígena Kayapó

No último sábado (17), a Polícia Federal prendeu uma pessoa em flagrante e apreendeu escavadeira hidráulica, mercúrio, arma, munições, uma camionete e uma moto na Terra Indígena Kayapó, no município de São Felix do Xingu/PA. A operação combate a extração ilegal de minérios e crimes ambientais na região, e contou com apoio da Funai.

A ocupação na Terra Indígena ocorreu por uma estrada que estava intrafegável devido as chuvas que caem na região durante esse mês de dezembro. Nas filmagens da pra perceber a dificuldade que a polícia encontrou para chegar ao local alvo da ação policial, devido ao alagamento e a subida do nível de um rio, a cerca de quatro quilômetros da área do garimpo, impossibilitaram as equipes de chegar.

Entretanto, no meio do percurso, os policiais flagraram uma camionete atolada, usada pelo garimpo ilegal. O veiculo transportava uma moto tipo cross, apetrechos usados para manutenção de escavadeiras hidráulicas, dois frascos de mercúrio metálico e uma pistola calibre 22, carregada com 15 munições. Também havia documentos que indicavam a atuação na atividade de garimpo.

O condutor do veículo foi preso em flagrante e os bens apreendidos e apresentados na Delegacia de Polícia Federal em Redenção, local onde foi autuado por crimes contra o meio ambiente e invasão da terra da União. As penas, somadas, podem chegar a 8 anos de prisão.

Ao retornarem, ainda houve a apreensão de uma escavadeira hidráulica, que estava no limite da Terra Indígena, com sinais de que a máquina havia sido retirada recentemente da área.

A retomada das atividades minerárias ilegais estaria gerando descontentamento entre os indígenas das aldeias próximas, havendo risco de intervenção dos indígenas e confronto com os garimpeiros.

A atividade minerária ilegal representa risco à saúde dos trabalhadores pelo uso indiscriminado de mercúrio, polui rios e causa danos irreparáveis à fauna e flora do local atingido.

O autuado também está sendo investigado por sua participação na extração ilegal de minério de ouro na Terra Indígena Kayapó, podendo vir a responder por usurpação de bens da União e extração de recursos naturais sem autorização.

Imagens: Assessoria de Comunicação Delegacia de PF de Redenção/Pará