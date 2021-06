Vídeo: Polícia intercepta motorista de carro perseguido por cão e checa explicações

Novas imagens elucidam um pouco mais do caso sobre o suposto abandono de cachorro na Avenida Centenário: o carro é de um motorista por aplicativo que estava prestando o serviço para dona do cão.

Após entrar em contato com a dona do veículo, que aluga o carro para os trabalhos de aplicativo, a Polícia Civil interceptou o carro na Avenida Brigadeiro Protásio, bem ao lado do Hangar, onde conseguiu entender um pouco mais do caso, que teria acontecido no sábado pela manhã, 19.

No vídeo gravado durante a abordagem da Polícia, é possível ver a explicação do motorista que conta que pegou a dona do animal na Avenida Centenário e que o cachorro a seguiu. A polícia pediu para ser levada até o local onde a viagem teria iniciado e lá chegou até a dona do cão.

A tutora do animal é uma aluna aspirante do Corpo de Bombeiros e explicou que o animal foi colocado para fora de casa para fazer suas necessidades, mas por estar atrasada para um treinamento, não o colocou de volta, ficando esta tarefa direcionada a seus filhos.

A polícia constatou que o animal aparenta ser bem cuidado, mas mesmo assim sera feito uma perícia para constatar se há maus-tratos. Além disso, as pessoas envolvidas prestaram depoimento nessa segunda-feira, 21, pela manhã.

Veja o vídeo:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação