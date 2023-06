Vídeo: Policial militar de folga reage a assalto e mata ladrão

Um policial militar de folga reagiu a um assalto e matou um bandido em Guarulhos, na Grande São Paulo, no fim da tarde da última quarta-feira (7). As imagens do ocorrido foram registradas por câmeras de monitoramento da região.

O vídeo mostra quando uma dupla se aproxima do policial no momento em que ele vai sair com o carro. O PM então reage e atira em um dos criminosos, que cai na hora. O segundo bandido foge correndo e entra em um outro veículo. Na sequência, o policial sai do carro e pega a arma usada pelo criminoso que ficou caído. Já o carro do PM, por estar com o freio de mão solto, acaba descendo a rua.

⚠️Cenas fortes!



PM de folga reage a roubo e mata ladrão em SP



PM de folga foi abordado por dois bandidos perto da Via Dutra, em Guarulhos, na Grande SP; um dos criminosos fugiu



Leia: https://t.co/ccc5L5ZGx5 pic.twitter.com/B7GEHkVNst — Metrópoles (@Metropoles) June 9, 2023

O criminoso baleado foi levado para o Hospital Pimentas Bonsucesso, também em Guarulhos, onde morreu. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38 e quatro munições. A ocorrência é investigada pelo 4° Distrito Policial (DP) de Guarulhos como legítima defesa, morte decorrente de intervenção policial e tentativa de roubo.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/SBT