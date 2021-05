VÍDEO: População ajuda motorista em carro capotado na Pedreira

O cruzamento da rua Pirajá com Visconde de Inhaúma é recorrente no cenário de acidentes de trânsito no bairro da Pedreira, em Belém. Muito disso acontece porque alguns motoristas não obedecem a ordem de prioridades – que é de quem vem pela Pirajá -, que é visivelmente expressa na placa de sinalização que pede para que o veículo pare.

Não se sabe se foi o caso, mas justo nesse cruzamento, foi registrado ontem mais um acidente no trânsito. Gravado por um moradora das proximidades, é possível ver nas imagens um carro que acabou de capotar. Pessoas que passavam pelo local correm para ajudar o motorista e decidem se unir para revirar o veículo capotado. Após a manobra em conjunto, o motorista recebe ajuda.

Não foi só na Pedreira que um acidente foi registrado: também ontem, um ônibus ficou atravessado na Avenida Augusto Montenegro. Segundo testemunhas, ele teria tentado evitar um acidente com um carro particular, mas acabou caindo dentro de um pequeno barranco na margem da via.

Veja o vídeo dos casos:

Fonte: Ver-o-fato/ Foto: Divulgação