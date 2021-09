VÍDEO – Populares incendeiam caçamba que atropelou e matou criança de 12 anos na Av. Centenário

Um acidente com vítima fatal, no começo da manhã deste sábado, 25, revoltou moradores do bairro do Bengui: uma caçamba atropelou mãe e filho que atravessavam a faixa de pedestres em um semáforo da Avenida Centenário, no cruzamento da rua Lameira Bittencourt. Na batida, a criança de apenas 12 anos morreu no local.

Segundo testemunhas, mãe e filho atravessavam a avenida de mãos dadas quando a caçamba avançou o sinal e bateu os dois. A mãe, identificada apenas como Lúcia, ficou ferida mas logo levantou e encontrou seu filho bastante ferido, ficando em estado de choque. Segundo informações, o pai seria um policial militar e, por isso, várias viaturas foram até o local.

A caçamba continuou andando por mais 300 metros, até ser interceptada por populares que, revoltados, tentaram agredir o condutor do veículo. O motorista alega que ficou sem freios e por isso não teria parado. Ele foi salvo da fúria dos populares pela polícia militar. Porém, moradores da região atearam fogo na caçamba que atropelou o menino.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi até o local e analisou a cena do acidente, não encontrando marcas de frenagem na pista, o que indica que de fato o motorista não freou no sinal vermelho. Agora, cabe saber se a falta de freio decorria de problemas no veículo ou foi uma decisão do condutor.

O trânsito no local ficou bastante congestionado, mas por volta das 10 horas a Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) liberou o fluxo de veículos. Os populares no local pediam justiça para mais um caso de vítima fatal na avenida. No mês passado, o Ver-o-Fato mostrou que um ciclista foi atropelado por um ônibus nessa mesma região.

Por Emanuel Maciel

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação Reprodução