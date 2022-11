Vídeo: Prefeitura de Belém e Governo do Estado realizam ação para desocupar a Almirante Barroso tomada por manifestantes

Na tarde desta terça-feira (08), com o objetivo de desocupar a avenida Almirante Barroso, no Souza, e reprimir atos de grupos antidemocráticos que não aceitam o resultado das urnas nas Eleições 2022, a Prefeitura de Belém por meio de diversos órgãos, realizaram uma ação para desobstruir as calçadas que ficam em frente ao 2⁰ Batalhão de Infantaria de Selva (2⁰ BIS).

A ação contou com a presença de agentes da Guarda Municipal de Belém (GMB), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), pela Ordem Pública, e Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan).

Desde o dia 31 de outubro, após os resultados das eleições, a avenida estava interditada no trecho entre as avenidas Tavares Bastos e Júlio César, o que cabava prejudicando o direito de ir e vir da população.

Foram necessários 20 guardas municipais dos grupamentos de Ações Táticas (GAT) e Ações Táticas Com Cães (Atac). Os agentes auxiliam a Semob com ações de trânsito e a retaguarda das ações da Policia Militar.

Além disso, o grupamento motorizado, Ronda da Capital, está de prontidão para qualquer eventualidade. A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup) está na ação por meio da Cavalaria e da Polícia de Choque da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA).

A sala de controle e monitoramento da Segup conta também com a presença do inspetor-geral da GMB, Joel Monteiro, e o subchefe da Divisão de Operações da GMB, Élcio Vale, deliberando as ações conjuntas. E também da superintendente da Semob, Valéria Borgues.

Imagens rede social e Prefeitura de Belém

Foto Destaque: Semob