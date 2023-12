Vídeo: Prefeitura de Belém investe no mercado de emprego e renda para acolher a mão-de-obra ociosa

Sempre dando apoio à população de um modo geral, a Prefeitura Municipal de Belém tem procurado abrir postos de trabalho para geração de emprego e renda. São pessoas de todas as faixas etárias que estão fora do mercado de trabalho em busca de uma oportunidade. Por isso, o governo Edmilson Rodrigues tem priorizado dar atendimento a essa mão-de-obra ociosa, especialmente atuando dentro das comunidades.



Há pessoas que já estavam desistindo de Belém e iam, por falta de oportunidade, em busca de mais sorte em outros pontos do Pará e do Brasil, e que mudaram de ideia depois que foram amparadas pela prefeitura, com uma chance de mudar de vida aqui mesmo. Os testemunhos são muitos, a conferir no vídeo.

Foto: Divulgação