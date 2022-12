Vídeo: Proprietário de tirolesa onde paraense morreu é indiciado por homicídio

O dono da tirolesa em que o turista paraense morreu após cair dos cabos do equipamento o turista na Praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati, no litoral do Ceará, foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intensão de matar, de acordo com a Polícia.

Conforme aponta o inquérito da polícia civil, relacionado à morte do turista foi concluída e o procedimento policial foi remetido ao Judiciário no mês de novembro, resultando no indiciamento do homem de 35 anos, sua identidade não foi revelada.

O caso aconteceu em 10 de outubro deste ano, o turista, Sergio Murilo Lima de Santana, 39 anos, filmou sua própria queda da tirolesa, que infelizmente acabou resultando em sua morte. A esposa do homem, também registrou o acidente, momentos antes do cabo aéreo ancorado entre dois pontos romper.

Após a morte de Murilo, a Prefeitura de Aracati interditou todos os equipamentos de tirolesa que funcionam no município e informou na época, que haveria rigorosa avaliação técnica de todos os equipamentos do tipo, em parceria com órgãos técnicos, como Corpo de Bombeiros e Conselho Regional de Engenharia (Crea).

Ainda de acordo com a Prefeitura de Aracati, mantém interditada todas as tirolesas instaladas no município. A gestão determinou também uma “rigorosa avaliação técnica de cada um em parceria com órgãos técnicos, como Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e Conselho Regional de Engenharia”.

