VÍDEO: redemoinho de vento causa estrago em Bujaru

Não é só em Belém e Região Metropolitana que os fenômenos da natureza estão causando estrago no Pará. É que um vídeo gravado de um celular mostra o momento em que um redemoinho de vento sai do Rio Guamá e adentra pela terra firme do município de Bujaru.

O forte vento destelhou casas e destruiu árvores, assustando os moradores da região. Tudo aconteceu um pouco antes da forte chuva que aconteceu anteontem. Segundo a prefeitura, houve apenas danos materiais.

Esse tipo de fenômeno geralmente ocorre quando nuvens com grandes tempestades trazem ventos muito fortes, o que ocasionalmente pode produzir a rotação que dá origem a um redemoinho de vento.

Veja o vídeo: