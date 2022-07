Vídeo: Reféns, bombas e terror durante assalto a banco

Moradores de Ipixuna do Pará viveram momentos de terror na madrugada deste sábado, 30, após um grupo fortemente armado fazer pessoas reféns para assaltar uma agência do banco Bradesco, no centro daquela cidade do leste paraense.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram os momentos de medo durante a ação criminosa. Nas imagens, um morador diz que estavam pegando pessoas reféns na frente da cidade. Eram assaltantes de banco. A tática é fazer “escudo humano” dos reféns para evitar que a polícia atire contra o grupo de bandidos

Segundo relatos, após destruírem a agência com o uso de bombas e pegar dinheiro, o grupo fugiu fazendo muitos disparos, inclusive contra carros das forças de segurança, como Polícia Militar e Guarda Municipal. Ainda não há informações sobre feridos e a quantidade de dinheiro roubada. Em breve mais informações.

Veja o vídeo:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução