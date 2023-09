Vídeo registra momento em que Kayky Brito foi atropelado; veja

Uma câmera de segurança instalada na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, registrou o momento em que o ator Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado na madrugada deste sábado (2). No vídeo, é possível ver que o ator volta de seu carro, que estava estacionado próximo de um quiosque, quando é atingido por um veículo que passava na via.

Uma câmera instalada na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, registrou o momento em que o ator Kayky Brito foi atropelado. No vídeo, é possível ver que o ator volta de seu carro, que estava estacionado próximo de um quiosque, quando é atingido.#PlenoNews pic.twitter.com/taYupWZSyS — Pleno.News (@PlenoNews) September 3, 2023

Kayky foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio. Já no final da tarde deste sábado, após passar por exames, ele foi transferido para o Hospital Copa D’Or, em Copacabana, também na Zona Sul da cidade. Em um boletim médico divulgado pela instituição privada, foi informado que Kayky estava UTI, sedado e em ventilação mecânica.

– O paciente Kayky Fernandes de Brito foi admitido nessa tarde no Hospital Copa D’Or, vítima de politraumatismos. Nesse momento, encontra-se sedado e em ventilação mecânica. Ele deverá permanecer sob cuidados na UTI – informou o hospital.

SOBRE O ACIDENTE

Segundo o delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), o homem que atingiu Kayky era um motorista de aplicativo, e transportava uma passageira adulta e uma criança na ocasião.

– O uber vinha na faixa da esquerda, tentou passar para a faixa da direita, mas não teve como. Ele não estava alcoolizado, estava com passageiro, trabalhando. A gente não tem ainda informações se eles trafegava acima da velocidade, mas solicitamos perícia de local – disse Lages.

O motorista foi levado à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde fez exames que apontaram que ele não estava alcoolizado. Ele afirma que Kayky atravessou a pista “repentinamente correndo”. O uber teria tentado desviar, sem sucesso. O caso está sob investigação.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Câmera de Segurança