Vídeo: Relatos apontam possível ataque no Estreito de Ormuz

Informações preliminares indicam que o Irã teria disparado mísseis contra um navio de guerra dos Estados Unidos durante uma suposta tentativa de entrada no Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo.

Até o momento, não há confirmação oficial por parte de autoridades dos dois países, e também não foram divulgadas informações sobre danos materiais ou vítimas.

O Estreito de Ormuz é considerado um ponto sensível para o comércio global de petróleo, e qualquer incidente na região costuma gerar repercussão internacional.

A situação segue em desenvolvimento e deve ser atualizada conforme novas informações forem confirmadas por fontes oficiais.