Vídeo: Remo faz boa partida, mas no final Náutico empata com gol irregular: 1 a 1

O atacante Paiva, em posição de impedimento, evitou a primeira derrota do líder Náutico ao garantir o empate por 1 a 1 com o Remo aos 42 minutos do segundo tempo. Felipe Gedoz, aos 26 minutos do primeiro tempo, havia aberto o marcador nos Aflitos, em Recife, na noite deste sábado, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Apesar do segundo tropeço seguido, o Náutico se manteve na liderança com 17 pontos, quatro a mais do que o vice-líder Coritiba, que tem um jogo a menos. O Remo, por outro lado, tropeçou pela quarta vez seguida, e aparece no modesto 15º lugar com sete pontos, a um da zona de rebaixamento.

O jogo no Recife começou com oito minutos de atraso. O goleiro Alex Alves, do Náutico, foi a campo com uma camisa azul no mesmo tom da vestida pelos jogadores do Remo. Nos vestiários, não encontraram outra camisa com os patrocinadores do Náutico. O clube pernambucano precisou pegar uma vermelha e improvisar a numeração com esparadrapo. Só assim a bola pôde rolar.

O Timbu começou se impondo sobre o adversário e criou as primeiras oportunidades para abrir o placar, mas o Remo aproveitou uma de suas poucas chances na etapa inicial e saiu na frente. Em rápido contra-ataque aos 26 minutos, Erick Flores avançou pelo meio e fez belo passe na direita para Felipe Gedoz, que bateu na saída de Alex Alves e deixou os visitantes em vantagem.

Os donos da casa voltaram pressionando o adversário no segundo tempo, mas tiveram dificuldades para construir lances perigosos. Porém, o Náutico se lançou ao ataque nos minutos finais e igualou os marcadores aos 42. Após cobrança de falta na área, o goleiro Vinícius saiu mal, a zaga do Remo não conseguiu afastar e a bola sobrou para Paiva, que finalizou e mandou para as redes, confirmando o empate e mantendo a invencibilidade do time na Série B.

As imagens do lance mostraram que o atacante do Timbu estava em claro impedimento. Leão prejudicado.

