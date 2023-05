VÍDEO Sacada de prédio desmorona no bairro da Cremação, em Belém

A sacada de um dos apartamentos na cobertura do Edifício Cristo Rei, localizado na Rua Mundurucus, entre travessa Quintino Bocaiúva e Avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro da Cremação, em Belém, desmoronou na manhã deste sábado, 13. Ainda não há informações se tem alguém ferido. As primeiras informações dão conta de que quando a armação despencou foi atingindo as dos andares inferiores.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado e a Defesa Civil do Município de Belém já foram acionados, assim como ambulâncias do Samu, para algum caso de necessidade.

Segundo uma testemunha, houve um estrondo e a armação veio abaixo, tudo muito rapidamente.

No local, a primeira providência dos Bombeiros foi isolar a área para evitar que curiosos ainda acabem se machucando. Deverá haver uma perícia. Alguns veículos também chegaram a ser atingidos durante a queda dos destroços de cerca de 12 andares. O Edifícil Cristo Rei foi construído em 1990.

A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ segue apurando os fatos.

Imagens e vídeo: Reprodução