Vídeo: Sasha Meneghel intervém após marido ser barrado em trio

João Lucas Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, quase foi barrado no trio elétrico de Ivete Sangalo em Salvador (BA), neste sábado (10), sendo preciso a intervenção da esposa. Tudo porque o cantor ex-gospel não foi reconhecido pelo segurança.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do episódio. Sasha sobe a escada do trio logo atrás de Bruna Marquezine sem nenhum impedimento. Chegando a vez de João, um dos seguranças o bloqueia, e Sasha imediatamente, com uma expressão séria, esclarece: “Ele é meu marido”. Em seguida, a filha de Xuxa puxa o cantor pela mão.

Mais tarde, na rede social X, antigo Twitter, João minimiza a situação. Aparentemente consciente de que a famosa de fato é a sua esposa, ele sai em defesa do segurança.

– Saiu um vídeo de eu sendo barrado pelo segurança. Galera, vocês não têm ideia do que é isso aqui, o segurança fez o trabalho dele! Eu estava sem pulseira e ele não é obrigado a me conhecer. Está certo ele! – escreveu.

João Lucas e Sasha se casaram em maio de 2021. Em outubro do mesmo ano, o cantor anunciou em suas redes sociais que abandonou sua carreira na música gospel. Ele afirmou que seu desejo é se “comunicar com pessoas, seja ela quem for, seja cristão ou não cristão”.

O casal está desde sexta-feira (9) curtindo o carnaval de 2024 em Salvador na companhia da atriz Bruna Marquezine.

O João já ia sendo barrado e a Sasha: “é meu marido” pic.twitter.com/io4KqHqWTk — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) February 10, 2024

