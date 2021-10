Vídeo: Segurança de fazenda é morto em bar no Marajó

Uma discussão envolvendo um homem conhecido por Bufão e outro de apelido Boca terminou em morte no interior do Bar do Rui, na sede do município de Santa Cruz do Arari, no Marajó.

O crime teria ocorrido na tarde deste sábado, 30.

As primeiras informações dão conta de que Boca, suspeito de participação nas quadrilhas de furtos e roubos de gado teria assassinado Tufão em represália pelas incursões de fiscalização encenadas pelas autoridades. Tufão trabalhava na segurança da fazenda de Lucas Bastos, uma das mais atacadas pelas quadrilhas de ladrões de gado do Marajó.

A cena de sangue chamou atenção de uma multidão de curiosos, que ainda tentou socorrer a vítima

Em meio à confusão, o assassino teria fugido e o caso já está na esfera policial.