Vídeo: Seis pessoas morrem após aviões explodirem em Dallas

Seis pessoas morreram no acidente envolvendo dois aviões da 2ª Guerra Mundial durante uma apresentação no aeroporto executivo de Dallas , no Texas , Estados Unidos , no último sábado (12). A informação foi dada na manhã deste domingo (13) pelo chefe oficial do Condado de Dallas, Clay Jenkins.

“De acordo com nosso médico legista do condado de Dallas, há um total de seis mortes no acidente do show aéreo Wings over Dallas de ontem. As autoridades continuarão trabalhando hoje na investigação e identificação do falecido. Por favor, orem por suas famílias e todos os envolvidos”, escreveu Jenkins.

Em um vídeo que tem circulado nas redes sociais, é possível ver um Boeing B-17 Flying Fortress atingindo a aeronave modelo Bell P-63 Kingcobra. O acidente ocorreu por volta das 13h20.

As aeronaves faziam uma apresentação no show aéreo Wings Over Dallas World War II no momento que aconteceu a colisão. O evento serve para mostrar modelos de aviões usados na 2ª Guerra Mundial.

De acordo com uma porta-voz da organização Comemorative Air Force, responsável por todo o evento, cinco pessoas estavam no B-17, enquanto uma se encontrava no P-63.

A Administração da Aviação Federal e o Conselho Nacional de Segurança no Transporte também se manifestaram lamentando o caso. As entidades garantiram que irão investigar o episódio para saber o que ocasionou o acidente.

Prefeitura de Dallas se posiciona

Com a enorme repercussão do acidente, o prefeito de Dallas, o democrata Eric Johnson, se manifestou. Ele lamentou o ocorrido e afirmou que as autoridades iriam agir rapidamente.

“Como muitos de vocês já viram, tivemos uma terrível tragédia em nossa cidade hoje durante um show aéreo. Muitos detalhes permanecem desconhecidos ou não confirmados neste momento. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes assumiu o comando da cena do acidente com Departamento de Polícia de Dallas”, explicou.

O prefeito ainda relatou que destroços dos aviões foram vistos no terreno do aeroporto, em uma rodovia próxima e nas proximidades de um shopping. Nenhuma pessoa que estava no solo no momento do acidente foi atingida.

“Os vídeos são de partir o coração. Por favor, faça uma oração pelas almas que subiram ao céu para entreter e educar nossas famílias hoje”, concluiu.

