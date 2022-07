Vídeo: short neon entrega casal fazendo sexo na praia de Marudá

Na noite do último domingo, 24 , um video que está circulando nas redes sociais, registrou o momento em que dois homens foram flagrados fazendo sexo na praia de Marudá. As pessoas perceberam a ação, devido ao short neon do rapaz, que mesmo no escuro chamou a atenção.

O vídeo dividiu opiniões e diversos comentários, principalmente sobre a cor do short de um dos homens, que fez com que a cena não passasse despercebida, “o cara quer usar um short que dá pra ver a km de distância”, comentou um internauta, “o shortinho neon entregou ele”, disse outro.

Durante os comentários do vídeo, uma das pessoas que estava assistindo a cena, liga o farol do carro, é aí que o casal percebe que está sendo filmado.

Fonte: Roma News