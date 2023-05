Vídeo: Suspeito de ser chefão do tribunal do crime é preso

Nesta sexta-feira (12), foi preso o traficante José Carlos da Silva, conhecido como Zé Galinha. Ele estava em uma mansão na capital paulista. As informações são do SBT News.

Zé Galinha é acusado de matar inimigos do Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele é apontado como um dos responsáveis pelas execuções do tribunal do crime.

– Havia notícias de que ele seria integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, ser responsável por armazenar armas, drogas e anotações do crime organizado – disse o delegado Rafael Augusto Pereira Cocito.

O imóvel onde o traficante foi achado foi alugado por R$ 8 mil.

A prisão preventiva de Zé Galinha foi decretada em função de uma chacina que ocorreu em maio de 2022, quando quatro jovens foram executados após terem saído de um baile funk com algumas garotas.

