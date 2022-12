Vídeo: Suspeitos morrem em tentativa de assalto em Belém após troca de tiros com a Polícia

Na noite desta última quarta-feira (30), quatro pessoas morreram durante uma tentativa de assalto no distrito de Icoaraci em Belém. Entre as vítimas estão um feirante e um segurança de um estabelecimento.

Tudo ocorreu na Feira 8 de Maio, em Icoaraci, os suspeitos teriam chegado em dois carros para tentar assaltar um estabelecimento e houve troca de tiros com seguranças, no que acabou resultando na morte de um dos seguranças, e de um feirante que foi atingido e morreu no local. De acordo com informações, outras pessoas também foram baleadas e socorridas, até o momento não foi informado sobre o estado de saúde delas.

Depois da troca de tiros ainda no estabelecimento, os assaltantes fugiram, deixando para trás um dos carros utilizados na ação e fugindo em outro. A polícia tentou pará-los, porém eles continuaram prosseguindo, até o carro bater e os ocupantes saíram atirando contra os agentes.

Na troca de tiros com a polícia, um dos suspeitos foi ferido, socorrido, mas não resistiu e morreu. Horas depois outro suspeito, de 22 anos foi encontrado sem vida e despido em uma área de mata. De acordo com a polícia, ele seria um dos suspeitos. A polícia investiga o caso e segue em busca de outros envolvidos.

