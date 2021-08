Vídeo: Touro pula contenção e assusta plateia de rodeio

Um touro de porte grande correu em direção à plateia de um rodeio na cidade de Preston, norte dos Estados Unidos. A cena foi registrada por um dos espectadores na última quinta-feira (29). Apesar do susto, não houve feridos, de acordo com o presidente do torneio.

– Depois de derrubar seu cavaleiro, o touro continuou a circundar a arena. Pareceu que ele pensou que poderia pular a barreira, então ele mirou na cerca de arame – disse Beckstead, presidente do torneio, à emissora norte-americana NBC News.

No áudio ambiente, é possível ouvir o narrador da competição sinalizando “hoje ele está estressado”. O touro que serve como atrativo para o torneio saltou para tentar entrar na arquibancada, porém terminou caindo de novo na arena, após perder o equilíbrio. O animal não ficou ferido.

Fonte: Pleno News