VÍDEO – Três assaltantes invadem curso e tocam o terror em São Brás

Câmeras de segurança registraram o assalto contra um curso profissionalizante na Avenida Governador José Malcher, no bairro de São Brás, em Belém. Segundo informações, os criminosos levaram em torno de 18 aparelhos de celular e dois notebooks. A polícia investiga o caso.

O primeiro criminoso sobe as escadas e entra em uma sala onde estão as atendentes. Na sequência, outros dois assaltantes entram no estabelecimento. As imagens mostram os criminosos colocando os celulares das atendentes em uma mochila. Toda a equipe é posicionada em um canto da sala, enquanto os bandidos pegam outros objetos.

A ação durou cerca de cinco minutos. Na saída, os assaltantes trancam as vítimas dentro do prédio e depois fogem. De acordo com a polícia, buscas estão sendo realizadas e vítimas foram ouvidas na seccional de São Brás. As imagens estão sendo analisadas para identificar os assaltantes.

Veja o vídeo:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução