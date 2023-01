Vídeo: Três pessoas morrem afogadas na ilha de Mosqueiro no Pará

Na noite desta última quinta-feira (5), três pessoas morreram afogadas, na praia do paraíso, na ilha de Mosqueiro, distrito de Belém. A ocorrência aconteceu por volta de 18h30, de acordo com preliminares, a vítima Luiza Barbosa Belcolt Gaia, de 19 anos, Lauro Júnior Siqueira Damião, de 42 anos, e Caio Henrique Costa Miranda, de 20 anos. O jovem Aruan Monteiro Lima, de 19 anos, foi o único sobrevivente.

O 25º Batalhão da Polícia Militar, localizado em Mosqueiro foi quem atendeu a ocorrência, segundo informações, as vítimas tomavam banho no rio longe da faixa de areia. Quando Maria Luiza começou a se fogar, os demais perceberam a situação e foram imediatamente tentar salvá-la, porém sem sucesso. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal do Pará (IML) e o caso está sob investigação da Polícia Civil, na Seccional Urbana de Mosqueiro.

Nas redes sociais, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, deixou suas condolências aos familiares das vítimas de afogamento na noite de ontem (05).

“Minha solidariedade e pesar às famílias de Maria Luiza Barbosa, Lauro Júnior e Caio Henrique, vítimas de afogamento na praia do Paraíso, em Mosqueiro, na noite de ontem. Que os familiares encontrem força e conforto para superar o sofrimento diante deste trágico acidente”, disse Edmilson Rodrigues.

Providências

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que recebeu reforço de 18 guarda-vidas para atuar até o dia 8 de janeiro nas praias de Mosqueiro. A orientação é para os banhistas se manterem afastados de locais não demarcados, considerando as marés altas, ventos e correntezas fortes nessa época de início do inverno amazônico.

A Agência Distrital está acompanhando o desenrolar dos fatos, mas adianta que os procedimentos cabíveis sobre a apuração do caso são de responsabilidade das autoridades policiais.

Foto: Neldson Neves / Ag. Belém

Vídeo: Reprodução Rede Social

Jornalista: Marina Moreira