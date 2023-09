Vídeo: Trump vai a loja de armas e diz que quer comprar pistola

Nesta segunda-feira (25), o ex-presidente do Estados Unidos, Donald Trump, fez uma parada em uma loja de armas no estado da Carolina do Sul, durante sua campanha eleitoral para tentar voltar à Casa Branca. Ele disse que queria comprar uma pistola semiautomática.

O porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, postou um vídeo na rede social X (ex-Twitter) mostrando Trump conferindo a arma.

Cheung afirmou que Trump havia comprado uma Glock, que é usada por forças de segurança em mais de 50 países em todo o mundo. No entanto, jornalistas que acompanham o ex-presidente disseram que ele não chegou a adquirí-la.

Trump, que desponta como o principal favorito a conseguir a candidatura do Partido Republicano para a eleição presidencial do ano que vem, sempre procurou se apresentar como defensor da Segunda Emenda da Constituição dos EUA, que garante o direito dos americanos de manter e portar armas.

Quando concorreu às eleições em 2016, ele obteve o endosso oficial da influente Associação Nacional do Rifle (NRA), que doa dinheiro para as campanhas de candidatos presidenciais e membros do Congresso para impedir a promulgação de legislação para fortalecer o controle de armas.

Em contraste com a postura de Trump, o presidente dos EUA, Joe Biden, acredita que o país enfrenta uma “epidemia” de violência com armas e, na semana passada, criou o primeiro escritório do governo federal dedicado a combater tiroteios e outras formas de violência com armas.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS