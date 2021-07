VÍDEO: Vítima reage a assalto e leva tiro, em Belém

No início da tarde desta sexta-feira, 16, um homem levou dois tiros após reagir a um assalto na Travessa da Estrela, bairro da Pedreira, em Belém. Eram dois assaltantes que estavam de moto quando passaram pela vítima e voltaram para roubar seus pertences. Câmeras de segurança flagraram a ação.

No vídeo é possível ver o bandidos subindo na calçada e abordando a vítima. Aparentemente a vítima se nega a dar um de seus pertences a se inicia uma luta corporal que, infelizmente, resultou no baleamento do homem.

Uma ambulância do Samu foi até o local para fazer o atendimento ao homem que seria morador de um edifício da região.

Veja o vídeo:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução