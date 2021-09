Videomonitoramento contribui para cumprimento da justiça e combate à criminalidade no PA

A atuação rápida e coordenada do Núcleo Integrado de Operações (Niop) de Marabá, no sudeste do Pará, vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), auxiliou a ação exitosa da Polícia Militar do Pará nesta terça-feira (07). feriado da Independência, e que resultou no cumprimento de mandado de prisão.

A ação só foi possível através das câmeras de videomonitoramento. A inteligência artificial possibilita o cruzamento de dados em investigações policiais. Com uso da ferramenta foi possível identificar um veículo cujo proprietário estava com mandado de prisão em aberto por prática de estelionato.

Após a constatação, uma viatura foi acionada via rádio que fez a abordagem no km 7 da rodovia PA-150, no bairro Nova Marabá. O proprietário do veículo foi conduzido à Seccional de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Em Santarém, na região do Baixo Amazonas, outra ação rápida do videomonitoramento também facilitou o trabalho da segurança pública. O fato, ocorrido na madrugada do último domingo (05), iniciou quando o operador das câmeras notou a atitude suspeita de dois homens em uma moto na área do bairro Aparecida. As guarnições do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionadas através do radiopatrulhamento e motopatrulhamento e verificaram a situação.

Durante a abordagem, foi realizada busca pessoal, e foi encontrada em poder dos dois indivíduos um revólver calibre .38 e 6 munições intactas. O veículo utilizado pela dupla, uma motocicleta, também estava coma placa adulterada.

As duas pessoas mais os materiais apreendidos foram encaminhadas para delegacia de polícia para apresentação à autoridade policial. Ficou constatado que ambos têm passagem por tráfico de drogas e roubos, sendo um deles com prisão domiciliar decretada.

Segup-PaAparelhados e com efetivo capacitado, Segup tem oferecido melhores condições de trabalho o que, como ocorreu em Marabá e Santarém, permitem ações com resultados positivos, destaca o secretário adjunto de Operações, coronel Alexandre Mascarenhas.

“O investimento que a Segup tem feito no Centro Integrado de Operações quanto nos núcleos espalhados pelo interior tem auxiliado os órgãos do sistema de segurança pública. As câmeras instaladas são operadas por servidores capacitados, que procuram atitudes suspeitas seja veículos ou pessoas, facilitando o trabalho dos nossos agentes que estão nas ruas, investigando qualquer um que esteja cometendo alguma ação criminosa”, salienta.

Texto: André Macedo/ ascom Segup

Por Luana Laboissiere (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Jader Paes