Vídeos | Em Castanhal, mulher corre pela rua gritando por socorro depois de ser esfaqueada pelo ex

Uma mulher foi ferida a golpes de faca pelo ex-companheiro no bairro do Milagre, em Castanhal, nordeste do Pará. As agressões teriam ocorrido após uma discussão, segundo testemunhas., o homem desferiu os golpes. A mulher conseguiu fugir e saiu correndo no meio da rua pedindo por socorro ensanguentada.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a mulher aparece fugindo no meio da rua, ainda descalça e ensanguentada , fugindo do agressor. Em outras imagens é possível ver o momento em que homens da Polícia Militar realizam a prisão do acusado, enquanto ele é vaiado por moradores da área.

A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento de Castanhal. O acusado foi preso e autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e encaminhado para a Delegacia Especializada no atendimento à Mulher (DEAM) de Castanhal. O estado de saúde dela não foi informado e nem a motivação do crime ainda não foi confirmada pela Polícia.

Texto: Lia Corpes