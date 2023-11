Vieira diz que não sabe quando brasileiros deixarão Gaza

Nesta sexta-feira (10), o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que não sabe quando será aberta a fronteira do Egito para a saída dos brasileiros que estão em Gaza. Segundo ele, “são inúmeras as questões que dificultam a abertura”. As informações são do site O Antagonista.

– A situação em Gaza não me permite dizer se será hoje, amanhã ou quando, é uma região conflagrada e são inúmeras as questões que dificultam a abertura – falou.

Ainda segundo o governo, a lista de brasileiros para deixar Gaza tem 34 nomes. A retirada ocorreria pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, mas o fechamento da passagem aconteceu antes do previsto em razão de “problemas” com ambulâncias que trafegam pela região, segundo a CNN Brasil.

Durante coletiva nesta sexta, Vieira foi questionado sobre como o governo se prepara para continuar prestando assistência diante do fechamento da passagem de Rafah.

– O nosso planejamento é o constante contato com as autoridades instituídas, as autoridades governamentais. E eu, hoje de manhã mesmo, já tive um contato com o ministro do exterior do Egito. E vou continuar, agora na parte da tarde, esse tipo de contato. Não depende de um planejamento nosso. O que eu posso dizer que depende do nosso planejamento, é a assistência que a embaixada em Ramallah está dando aos brasileiros – falou o ministro.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Print de vídeo YouTube CanalGov