Vigilância em Saúde de Canaã recomenda quarentena para viajantes vindos do Maranhão

O Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Canaã dos Carajás expediu uma nota na noite desta segunda-feira (24), recomendando quarentena de 14 dias a pessoas que estiveram no Estado do Maranhão, apresentando sintomas gripais ou não. O órgão também recomenda evitar viagens ao estado vizinho.

De acordo com a nota, a medida é necessária devido ao risco de contágio pela variante indiana do vírus da Covid-19. A cepa foi identificada em tripulantes de um navio que está nas proximidades de São Luís. Foram feitas 24 coletas de amostras para PCR, sendo que 15 tiveram resultados positivos para o novo coronavírus.

No dia 20 de maio o Instituto Evandro Chagas lançou o resultado do sequenciamento genético dessas amostras e foi identificado uma variante do covid-19, a mesma que está circulando na Índia. Desses 9 pacientes positivos, 6 deles estavam assintomáticos no momento da realização do PCR.

A variante indiana caracteriza-se por alta transmissibilidade em baixo nível de exposição, ou seja, pode ser transmitida de pessoa para pessoa com o mínimo de contato. A prefeitura informou que o município paraense de Primavera já apresenta dois casos suspeitos de infecção pela cepa indiana.

