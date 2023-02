Vigilância Sanitária impede venda de pomadas para cabelos que causam intoxicação ocular

A Prefeitura Municipal de Belém realizou uma vistoria preventiva nas lojas do comércio varejista da capital para evitar a comercialização de pomadas para modelar e trançar os cabelos, que já causaram intoxicação ocular em várias mulheres pelo país. Agentes do Departamento de Vigilância Sanitária (Devisa) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) realizaram a ação na manhã desta quarta-feira, 15, em vários pontos comerciais.

“A ação tem caráter preventivo na proteção dos casos registrados em várias cidades brasileiras. Para isso, orientamos gerentes e funcionários na retirada desses produtos das prateleiras e do alcance dos consumidores”, explica o farmacêutico da Devisa, Rui Moraes.

Licenciamento

Durante a fiscalização, que foi realizada em outros pontos da cidade, também foi inspecionado se os estabelecimentos apresentavam, de forma visível, o documento de Licenciamento de Vigilância Sanitária expedido e renovado periodicamente pela Secretaria Municipal de Saúde.

A restrição do uso e comercialização de pomadas para modelar e trançar os cabelos é uma determinação Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio da Resolução 475, de 9 de fevereiro de 2023.

A interdição cautelar é uma medida preventiva e temporária para proteger a saúde da população e permanece vigente por até 90 dias. É o prazo para realização de testes, provas, análises e outras providências requeridas para a investigação e a conclusão do caso.

O prazo é necessário para a identificação dos produtos nocivos e os que podem circular sem danos à população e assim estabelecer o uso de comerciantes e profissionais que atuam no segmento de cosméticos e no mercado de beleza.

Comerciantes notificados

Yuara Costa, gerente de loja de cosméticos no bairro do Comércio, conta que foi informada dos danos causadas à saúde ocular pelas redes sociais e programa de TV exibido no último domingo. Quando a equipe da Sesma chegou ao local, ainda era visível a exposição de várias pomadas de uso proibido pela Anvisa.

A loja foi notificada com o Termo de Apreensão, com a retirada das pomadas das prateleiras, mas o armazenamento dos produtos foi feito no próprio local, já que nesse primeiro momento a vistoria não tem o caráter de penalidade e sim de orientação. A gerente aguardará a conclusão das análises e fará contato com os fabricantes para saber o procedimento em relação aos produtos recolhidos.

As usuárias que foram vítimas do uso das pomadas relataram que tiveram cegueira temporária, forte ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça. As complicações ocorreram, principalmente, com pessoas que tomaram banhos de mar, piscina ou mesmo de chuva após terem feito uso dos produtos.

“Desde a divulgação dos sintomas de intoxicação ocular, imediatamente foram tomadas todas as providências de recolhimento para o depósito da loja, pois muitos usuários desconhecem os perigos das pomadas na região dos olhos”, adiantou Renata Mando, gerente de loja de cosméticos localizada na João Alfredo com Frutuoso Guimarães.

Proibido

Enquanto a Resolução 475 estiver em vigor, nenhum lote de qualquer desses produtos pode ser comercializado e não deve ser utilizado por consumidores e profissionais de beleza.

Mesmo exemplares adquiridos anteriormente, e existentes nas residências ou em salões de beleza, não devem ser utilizados neste momento.

Texto: Augusto Pachêco

Fonte: Agência Belém/Foto: Augusto Pacheco