Viih posa com seu novo carro, Porsche Cayenne: “Sou o velho da lancha”

Nesta terça-feira (1º/6) Viih Tube mostrou nas redes sociais a sua nova aquisição: um Porsche Cayenne branco. Considerado de luxo, o carro pode custar mais de R$ 400 mil.

Na legenda da publicação, a digital influencer brincou sobre sua independência financeira aos 20 anos de idade.

“Eu sou o velho da lancha”, escreveu a ex-BBB.

Nos Stories, Viih apareceu fazendo poses dentro e fora do veículo. Em seguida, surgiu dirigindo o carro.

Na noite anterior, a youtuber já havia avisado aos seus fãs e seguidores que havia trocado de automóvel, mas não chegou a exibir a novidade. “Troquei de carro hoje, amanhã mostro para vocês na minha garagem”, disse a loira.

Repercussão nas redes

Viih foi considerada uma das protagonistas do Big Brother Brasil 21. Contudo, antes mesmo de entrar no reality show, a jovem de 20 anos já acumulava muitos fãs nas redes sociais. No Instagram, a influenciadora tem mais de 19,5 milhões de seguidores.

Ao exibir sua nova conquista, o carro importado, Viih recebeu uma onda de comentários de amigos e fãs que reagiram à nova aquisição: “Afff vc tá tão adulta amggg”, “Patroa”, “Vc merece”.

No Twitter, o nome da ex-BBB se tornou um dos assuntos mais comentados de terça (1/6). “queria tá me exibindo em uma Porsche Cayenne igual a viih tube”, escreveu uma internauta.