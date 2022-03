Viih Tube afirma que quer um namorado: ‘Ser solteira é luta’

A vida amorosa de Viih Tube vem dando o que falar, na última quinta-feira (3), a influenciadora resolveu abrir uma caixinha de perguntas em seu Instagram, e revelou que já está cansada da vida solteira, e queria um namorado.

“Não tenho, mas to querendo um, ser solteira é luta. Essa história de viver como se não houvesse amanhã está me matando, já estou cansando, gente”.

A jovem de 21 anos viveu um affair que foi muito bem aceito pelo público, com o influenciador Lipe Ribeiro, eles começaram a se relacionar em dezembro, na Farofa da Gkay, e desde então eram sempre flagrados juntos.

A ex-BBB já veio a público esclarecer que entre os dois não rola nada além da amizade. “Gente, a minha vida não é junto com a do Lipe. Eu entendo vocês ligarem a gente em tudo, porque a gente aparece no palco, se beijando… mas é o que coloquei na legenda da foto de aniversário dele, a gente é muito amigo. Ele sabe tudo da minha vida, eu sei tudo da vida dele, a gente confia muito um no outro, mas a gente não tem nada além disso”, declarou.

Ainda deixou claro que tentaram uma vez prosseguir para algo mais com o romance, mas que não tinha funcionado e reafirma que não vai haver nada além da amizade. “A única vez que a gente tentou ter algo além de amizade deu muito errado. Não fez bem pra mim ter algo além de amizade com o Lipe e também não fez bem pra ele. Somos só amigos! Eu entendo vocês shipparem, apoiarem, mas não vai ser nada além disso”, finalizou.

Continuando respondendo perguntas dos seus fãs, foi direta se já havia se apaixonado em 2022. “‘Paixonite’, sim. E mais de uma vez. Mas amor de verdade, acho que só senti pelo meu ex mesmo”, referindo-se a seu ex Bruno Magri.

Bruno e Viih se relacionaram durante 3 anos, e em outubro de 2021 anunciaram o fim do relacionamento. Pouco meses depois veio à tona que um dos motivos do término teria sido por traição, a jovem confirmou tudo nos seus stories do Instagram.

“Sabia sim da traição, foi um dos motivos do término. Mas escolhi não expor porque não tinha necessidade. Já fui muito cancelada na internet e jamais desejaria isso para o Bruno. Não foi o único motivo, a história que contei que a gente não encaixava mais é real. Claro que a traição desencadeou isso em mim, fiquei mais triste, perdi um pouco a graça. Decidi perdoar ele e decidimos terminar”.

Os dois hoje em dia seguem sendo amigos.

Fonte: R7/Foto Destaque: Viih Tube. Reprodução/Pedro Argueles/Instagram