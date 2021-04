Viih Tube conta a Fiuk que o indicará ao paredão: ‘Não queria mesmo’

Viih Tube está revelando suas escolhas como líder do “BBB 21” (TV Gobo) de forma antecipada, para preparar os seus colegas de programa.

A líder foi conversar com Fiuk na área externa, enquanto ele fumava, para revelar ao brother que ele será sua segunda indicação ao paredão. Depois de conversar com Gil sobre o mesmo assunto, a youtuber disse ao cantor: “Você não era minha indicação, realmente não era. Mas agora que eu tenho duas indicações eu não sei o que fazer. Se eu indico uma outra pessoa que também era a minha opção, vai sobrar para a Juliette e para o João que são meus amigos. Eu sei que você faria isso pelo Gil, talvez”.

Ela contou que critério utilizou para tomar sua decisão: “O único quesito é afinidade. Eu sei que tem pessoas que estão por mim aqui. Eu sei que não tô nos seus 5 [preferidos para ganhar]”.Viih, ainda, falou que avisou com antecedência para que a torcida dele possa se organizar, mas garante: “Eu não acho que você sai”. A youtuber se desculpou: “Não queria te indicar, mesmo, me desculpa”. O cantor ouviu tudo em silêncio.

Depois da conversa com Viih, Caio chegou para fazer companhia a Fiuk. O cantor contou o que havia acontecido e disse:

Gil sempre me falou pra eu não me iludir com a Viih, eu nunca escutei, mas tá ai. Tome.