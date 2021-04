Viih Tube: de jogadora a cancelada

O que falar da participação de Vitória Felício Moraes, mas conhecida como Viih Tube ou para Ana Maria Braga simplesmente YouTube (contém ironia)?

Brincadeiras a parte, se tem alguém que jogou nesse BBB, sem dúvida foi a sister. Ao ponto de se perder em suas próprias jogadas e se queimar com o público, sendo uma das participantes considerada “cancelada”.

A 14º eliminada do programa com 96,69% dos votos, a apenas 09 dias para a grande final do programa, enfrentou seu primeiro e único paredão nesse domingo (25).A sister chegou a ficar quase dois meses sem levar nenhum voto da casa no confessionário, tomando apenas dois votos até sua saída.

Algo inédito, considerando que alguns dos confinados tinham motivos para votar na influenciadora, como foi o caso da atriz Carla Diaz.

A sister com seu jeito doce, falas acertadas, extremamente política,

sempre soube como reverter sua situação quando necessário para fugir do paredão. Jogou muito bem até esquecer que as câmeras estão sempre de olho em tudo, passando uma imagem de falsa, principalmente quando começou a falar mal de “Juliette”, sua amiga dentro da casa e favorita a ganhar o grande prêmio do programa.

A influenciadora mesmo sendo eliminada com um dos índices mais altos de todas as edições, não impediu que sua participação no programa afetasse seus engajamentos nas redes sociais.

Um impacto refletido em números visto em suas redes sociais, apenas no YouTube seus vídeos renderam um total de 1,1 bilhão de views. A creator cresceu muito em sua permanência na casa. Seu YouTube conta com com 11, 1 milhões de inscritos sendo considerada umas das maiores youtubers da América Latina.

A sister, com apenas 20 anos, deu o que falar fora do programa, mas acabou perdendo para suas próprias atitudes.

