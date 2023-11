Viih Tube, Eliezer e a filha são batizados juntos na Presbiteriana

Os influenciadores digitais Eliezer, de 33 anos, e Viih Tube, de 23 anos, foram batizados juntos com a pequena Lua Di Felice, de sete meses. A família foi batizada neste domingo (26), na Igreja Presbiteriana Comunidade Campolim, em Sorocaba, interior paulista.

Após o ato religioso, eles celebraram com uma festa ao ar livre, com direito a balões, lembrancinhas e bolo de dois andares, além de toda a decoração na cor branca.

De acordo com o influenciador, inicialmente, era para ser um almoço, algo simples. Mas aos poucos foi tomando forma de uma celebração em maiores proporções.

– Aí cheguei aqui e tem bolo, tem docinho, tem mesa montada, virou uma grande festa. Fomos para a igreja, então foi uma cerimônia simples, que virou um evento, mas isso é coisa da Vitória – contou rindo, explicando que sua família do Rio de Janeiro estava lá para compartilhar a alegria com eles.

Eliezer falou sobre o significado do batismo à Revista Quem.

– […] É um ato simbólico muito forte, de união com Deus. Eu não sou um cara que vai na igreja toda semana, mas coloco Deus a frente de tudo. A importância do batismo para mim é fortalecer esse laço, fortalecer a união que tenho com Ele, e que, agora, minha filha tem com Ele. No caso, a minha família, eu, a Viih e a Lua.

– É uma vida nova para a gente. O batismo é sobre: “Okay, a sua vida até aqui foi uma. Na sua vida antiga você tem pecado, mas você entende, pede perdão e começa uma vida nova. Estamos vivendo uma vida nova” – revelou.

Fonte: PLeno News/ Foto: Reprodução/Instagram