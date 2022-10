Viih Tube rebate críticas por viajar separada do namorado: “Eu não sou mãe dele, não!”

Na noite da última quinta-feira(27), a influenciadora digital, Viih Tube, usou suas redes sociais para rebater as críticas por viajar de classe executiva e seu namorado, Eliezer Neto, na classe econômica.

O nome da influenciadora ficou em alta nas redes sociais com os fãs que questionaram o porquê os dois viajaram em classe separadas. “Gente, estou aqui fazendo o enxoval da minha filha com o Eli, aqui em Miami. Do nada, eu recebo a informação que estão postando em todos os sites de fofoca: Como assim o Eli está indo de classe econômica?”, disse ela.

Na sequência, Eli rebateu com ironia: “Gente, nosso filho tá aqui dentro[mostrando a barriga da namorada]ainda e o nome da minha mãe é Ana Beatriz, não Viih Tube!”. “Eu não sou mãe dele, não, tá gente?”, continuou falando a ex-BBB.

“Eu pago minhas contas, eu pago minha passagem de avião, eu pago minha comida, eu pago meu aluguel! Eu pago! E eu decidi ir na econômica. Eu não pago R$ 20 mil numa passagem de avião! Ela quis pagar, porque é mais confortável para ela!”, respondeu Eliezer.

“Agora, eu vou falar uma coisa para vocês, e se eu falasse: ‘Estou pagando uma passagem para o Eli’, iriam dizer que estou bancando ele!”, explicou Viih. “Nossa, iriam dizer que você estava me bancando!’ ‘Deu o golpe da barriga, conseguiu o que queria’! Ai, me irrita”, acrescentou Eli. “Cuidem do dinheiro de vocês, que a gente cuida do nosso!”, finalizou a influencer. Confira o vídeo: