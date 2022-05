Viih Tube revela detalhes do seu relacionamento com Rodrigo Mussi

Em entrevista ao Matheus Baldi, Viih Tube revelou como iniciou a sua amizade com o ex-BBB Rodrigo Mussi. Ela é responsável pelas redes sociais do artista desde o acidente de carro que ele sofreu em março de 2022. A youtuber contou nunca ter pensado em se envolver romanticamente com o amigo. “A nossa relação sempre foi de muita amizade, até porque quando eu conheci ele, ficava com outra pessoa. Então não teve esse intuito, eu chamei ele por ele ser jogador na casa”, iniciou.

Vitória afirmou ter puxado assunto com Rodrigo por causa do reality show, já que os dois são ex-BBB, ela diz tentado entender o jogo do famoso. “Ele foi muito jogador, eu também fui, só que a diferença é que eu entrei já com o público, era acostumada com o público, ele não”, explicou.

Fonte: R7/Foto: Divulgação