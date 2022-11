VIII Fecant divulga candidatos selecionados

O VIII Festival Canção da Transamazônica – Fecant divulgou na noite de ontem, domingo, 13, a lista dos artistas selecionados ao Fecant Regional e ao Fecant Nacional, que acontecerão nos próximos dias 16 e 17 de dezembro, em Altamira, região do Xingu. A comissão do júri do festival selecionou 12 composições de artistas do Xingu para o concurso Regional e 12 composições de autores das outras regiões do Pará e de outros estados para a disputa Nacional. O VIII Fecant terá o show de encerramento de Adriana Calcanhoto.

Nesta edição, o Fecant recebeu 215 inscrições. “A gente recebeu muitas canções do Brasil todo, inclusive, de municípios que estão participando pela primeira vez, como dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Amapá, Amazonas, Minas Gerais e Goiás e também do Distrito Federal. A grande alegria é saber que os compositores da Transamazônica evoluíram ao nível do nacional. É muito legal fazer parte dessa história porque a gente pôde acompanhar essa evolução”, destaca a coordenadora e idealizadora do Fecant, Joelma Klaudia.



O VIII Fecant vai trazer atrações convidadas que se apresentarão no encerramento de cada noite do festival, após os artistas concorrentes. No dia 16, as atrações serão o duo Welber Pinheiro e Bethe Corrêa e o cantor Cléo Soares, de Altamira, com ritmos regionais e nacionais. E no dia 17, Adriana Calcanhotto fará o show da turnê “Voz e Violão”, que reúne sucessos da carreira como “Devolva-me”, “Esquadros” e “Vambora”.



Ainda, durante o evento, será realizada a I Feira Indígena de Economia Criativa, que vai reunir o artesanato produzido por mais de dez etnias da região do Xingu.



Serão distribuídos R$ 42 mil em prêmios.

SELECIONADOS

Fecant Regional:

1) “Bolacha”, composição e interpretação Teo Ycaro, de Altamira (PA)

2) “Cacaueiro Já Floriu”, compositores Renato dos Santos e Guilherme Oliveira, intérprete Banda Caribé, de Medicilância (PA)

3) “Das Menines”, composição e interpretação Édmon Neto, de Altamira (PA)

4) “Eu Sou Mulher”, composição e interpretação de Élis Lourenço, de Altamira

5) “Feitiço da Cabocla”, composição e interpretação de Gra Podanosk, de Altamira

6) “Lamento de Amor”, composição e interpretação de Fabrício Fonseca, de Altamira

7) “Maria do Rosário”, composição e interpretação de Nilva Burjack, de Altamira

8) “Meu Xingu”, composição e interpretação de Marciano Coutinho, de Altamira

9) “Pra Mim Já Deu”, composição de Anderson Souza, interpretação de Nenzinha Souza, de Marabá (PA)

10) “Rio-Mar”, composição de Bertin di Carmelita e Charles do Arraia, interpretação do segundo, de Marabá

11) “Saci”, composição de Rubens Reis e Henrique Lopes, interpretação de Roberta de Mendonça de Uruará (PA)

12) “Tenta Não Chorar”, composição e interpretação de MC JV, de Altamira

Repescagem 1) “Minhão Visão”, de Wânia Oliver, de Marabá

Repescagem 2) “Fogo na Babilônia”, de The Root’s, de Altamira

Repescagem 3) “Xingu Tu Verde Esmeralda”, de Paulo Vieira, de Altamira.

NACIONAL

1) “A Lira de Ourém”, composição de Adriano Cardoso e Arlindo Matos, interpretação do primeiro, de Ourém (PA)

2) “Encerra”, composição de Ziza Padilha e Paulinho Pedra Azul, interpretação de Bethe Corrêa, de Belém (PA)

3) “Entre Dragões e Querubins”, composição e interpretação de Alfredo Reis, de Belém

4) “Espelho”, composição e interpretação do Duo Aduar, de São João Del Rey (MG)

5) “Grito”, composição e interpretação de May Honorato, de Maceió (AL)

6) “Mistério para Navegar”, composição de Ronaldo Silva e Bruno Benitez, interpretação de Anderson Moysés, de Belém

7) “Obrigado Meu Deus”, composição e interpretação de Diego Xavier, de Ananindeua (PA)

8) “Oyá dos Meus Dias”, composição e interpretação de Saulo Fagundes, de Goiânia (GO)

9) “Porque Só”, composição de Thomas Howard e Ana Luíza, interpretação da segunda, de Tatuí (SP)

10) “Sede”, composição de Juliano Amorim, interpretação de Clara Madeira, de São Luís (MA)

11) “Travessia”, composição de João da Hora e Dudu Neves, interpretação do primeiro, de Belém

12) “Voz da Mulher”, composição e interpretação de Dulci Cunha, de Belém

Repescagem 1) “Nena”, de Casimiro, Londrina (PR)

Repescagem 2) “Canto Atroz”, de Marcelo Sirotheau, de Belém

Repescagem 3) “Naquela Estância”, de Márcio Farias e Davi Amorim, de Belém

PREMIAÇÃO

Fecant Regional:

1° lugar – R$7.000,00

2° lugar – R$5.000,00

3° lugar – R$3.000,00

Melhor Intérprete – R$1.500,00

Melhor Letra – R$1.500,00

Fecant Nacional:

1° lugar – R$9.000,00

2° lugar – R$7.000,00

3° lugar – R$5.000,00

Melhor Intérprete – R$1.500,00

Melhor Letra – R$1.500,00