VIII Fecant está com inscrições abertas e terá show de Adriana Calcanhoto

O VIII Festival Canção da Transamazônica – Fecant está com as inscrições abertas de forma gratuita para artistas de todo o Brasil, até o próximo dia 31 de outubro. O concurso de canções originais que acontece no município de Altamira, Região do Xingu, vem se destacando no Brasil e no exterior, inclusive, entrou para o Top 10 dos Melhores Festivais Lusófonos, em Portugal, e está prestes a se tornar Patrimônio Imaterial de Natureza Cultural do Pará. Este ano, o festival será nos dias 16 e 17 de dezembro, tendo como atração nacional a cantora e compositora Adriana Calcanhoto.



As inscrições acontecem pelo site fecant.com.br, onde também está disponível o edital do concurso. A comissão do júri do Fecant vai selecionar 12 candidatos de Altamira e da Região da Transamazônica para participar do Fecant Regional, que acontecerá no dia 16 de dezembro, e 12 candidatos de outras partes do Pará e do Brasil para o Fecant Nacional, que será no dia 17 de dezembro.



Os nomes dos selecionados serão divulgados no dia 13 de novembro, às 18h. Serão distribuídos R$ 42 mil em prêmios em dinheiro aos artistas vencedores. Os dois dias evento serão transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube do Festival Canção da Transamazônica e por uma emissora de tevê local.

ATRAÇÕES

O duo Welber Pinheiro e Bethe Corrêa, de Altamira, será a atração da primeira noite do festival, após a apresentação dos candidatos. Enquanto Adriana Calcanhotto fará o show de encerramento do Fecant. A artista gaúcha apresentará o show da turnê “Voz e Violão”, que reúne sucessos da carreira como “Devolva-me”, “Esquadros” e “Vambora”.

“Estamos mais uma vez levando uma atração nacional para o Fecant, com show gratuito para a população de Altamira”, declara a coordenadora do Fecant, Joelma Klaudia.

MINI BIOGRAFIA

Adriana Calcanhotto nasceu em 1965 em Porto Alegre, sul do Brasil. Tem diversos discos e livros publicados, além de registros audiovisuais de suas turnês de shows pelo mundo. É embaixadora da Universidade de Coimbra, em Portugal, onde lecionou. É ganhadora de dois prêmios Grammy Latino, um por seu trabalho musical para crianças e o outro na categoria “melhor canção em língua portuguesa”. Tem composições gravadas por grandes nomes da música brasileira e hits radiofônicos que permanecem nas rádios há mais de trinta anos. Vive no Rio de Janeiro.

PREMIAÇÃO



Fecant Regional:

– 1° lugar – R$7.000,00

– 2° lugar – R$5.000,00

– 3° lugar – R$3.000,00

– Melhor Intérprete – R$1.500,00

– Melhor Letra – R$1.500,00



Fecant Nacional:



– 1° lugar – R$9.000,00

– 2° lugar – R$7.000,00

– 3° lugar – R$5.000,00

– Melhor Intérprete – R$1.500,00

– Melhor Letra – R$1.500,00



Este ano, os artistas classificados terão ajuda de custo para a estadia em Altamira, sendo R$ 200 para os participantes do Fecant Regional e R$ 300, do Nacional.

Vencedores do VII Fecant (edição passada).

Em 2021, a vencedora do Fecant Nacional foi a canção “Meu Zambelê”, do compositor Toni Édson, que foi interpretada por Mel Nascimento, ambos de Maceió, no Alagoas. E a música vencedora do Fecant Regional foi “Brasil Baião”, do cantor e compositor Clauber Martins, de Marabá, Sudeste do Pará.

Por: Roberto Barbosa

Imagem: Divulgação