Vila da Barca, em Belém, recebe ação voluntária neste sábado, 26

Programação da Equatorial Pará terá doação de tickets da campanha do McDia Feliz, atividades para crianças e mutirão de serviços para a comunidade.

Neste sábado, 26, a Equatorial Pará realizará na Vila da Barca, em Belém, o projeto E+ Energia Voluntária, das 8h às 12h. Para as crianças, a programação contará com brincadeiras recreativas, pintura facial, contação de histórias e a distribuição de 200 tickets da campanha McDia Feliz, que darão direito a um lanche. A distribuidora também vai entregar a nova pintura da Associação de Moradores, que foi pintada pelos artistas do projeto Cores do Pará. Além disso, as ações do mutirão de serviços como o cadastro na Tarifa Social, a troca de lâmpadas convencionais pelas de led e a negociação de débitos, que iniciaram no início desta semana, também continuarão amanhã e seguirão até o dia 1 de setembro.

Vale destacar que a população também terá acesso ao programa E+ Reciclagem, que pode garantir descontos na conta de energia a partir da doação de resíduos recicláveis, e o E+ Educação, com palestras e debates com temas relacionados à sustentabilidade e segurança elétrica.

De acordo com Joyce Wanzeler, analista de Comunicação Interna da Equatorial Pará, o E+ Energia Voluntária conta com a participação dos próprios colaboradores da empresa que se inscrevem na iniciativa para participar de ações solidárias.

“O projeto tem o objetivo de incentivar e reconhecer ações que transformam a vida das pessoas no estado. Desta vez, unimos a participação na campanha do McDia Feliz com a ação na comunidade. Vamos proporcionar uma manhã alegre e com a disponibilização de serviços para os moradores da Vila da Barca e ainda deixaremos como legado a nova pintura da Associação”, destaca Joyce.

Parcerias

A empresa adquiriu 200 tickets do McDia Feliz com a Casa Ronald McDonald Belém, que recebe crianças e adolescentes de várias regiões do estado para o tratamento do câncer na capital paraense. A instituição é uma das mais de 60 beneficiadas em todo o Brasil com o valor integral que é arrecadado durante a campanha.

As crianças que vão receber o lanche do McDia Feliz foram selecionadas a partir de uma lista entregue pelo líder comunitário da Vila da Barca à Equatorial.

Outra parceria nesta edição do E+ Energia Voluntária é com o projeto Cores do Pará. Para André Monteiro, produtor cultural da iniciativa que é patrocinadora pela Equatorial, acredita que a entrega da nova pintura da instituição, além de recuperar a beleza do local, vai incentivar ainda mais a participação da comunidade na associação.

“A arte, além de renovar um local, ela também inclui. Os moradores da Vila da Barca agora recebem uma Associação ainda mais bonita para a realização de atividades na comunidade”, finaliza André.

Serviço:

E+ Energia Voluntária:

Onde: Curro Velho – R. Prof. Nelson Ribeiro, 287

Quando: sábado, 26 de agosto

Hora: 8h às 12h.

Foto: Divulgação