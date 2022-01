Vila no Telégrafo é desocupada às pressas por conta do incêndio no Mercadão das Peças

Um novo aumento das chamas e consequente fumaceira na loja de autopeças atingida por um enorme incêndio desde a noite deste domingo (9), fez com que a Defesa Civil desocupasse a Vila São José, na rua Frederico Sheneippe, um dos locais em situação mais preocupante, já que há risco de que o muro lateral do estabelecimento, colado à vila, possa desabar. Agentes do órgão iniciaram a desocupação de todas as casas. Moradores saíram do local às pressas, carregando apenas alguns itens essenciais.

Além do estabelecimento, pelo menos três casas e um outro ponto comercial foram atingidos pelo fogo – duas residências tiveram perda total. Na vila São José, que fica para os fundos da loja de autopeças, na travessa Frederico Scheneippe, os moradores precisaram ser retirados do local por segurança. Até mais de 1h da manhã, o fogo ainda não havia sido totalmente controlado.

Fonte: O Liberal

Foto: Ana Carolina Matos / O Liberal