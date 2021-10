Vila Nova mostra superioridade e vence o Remo por 1 a 0

O Clube do Remo lutou até o fim. As oportunidades até que surgiam, mas as finalizações não aconteciam da forma como eram planejadas pelo técnico Felipe Conceição. O jogo valeu pela 29ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e teve transmissão e narração da equipe “Titulares do Esporte”, da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



Apesar do gol no primeiro tempo, a impressão era de que a partida poderia ter um placar maior, mas o duelo foi mesmo de vitória, por 1 a 0, do Vila Nova sobre o Leão Azul. O resultado não foi por falta de tentativa, já que os jogadores do Remo não cansaram de perder oportunidades ao longo dos 90 minutos.



O gol da vitória do Vila foi de Alesson, que marcou aos 14 e garantiu, assim, mais três pontos para o Tigre, que agora soma 37 e chega à 12ª colocação. O Leão Azul segue estacionado nos 38 e pode perder a 10ª posição até a conclusão desta 29ª rodada da Série B.

O próximo compromisso do Remo será dentro de uma semana, ou seja, na próxima sexta-feira, 15, também fora de Belém. O Leão encarará o Brusque, em Santa Catarina, em jogo vespertino. No mesmo dia, mas à noite, o Vila enfrenta o lanterna Brasil-RS, em Pelotas.

PRIMEIRO TEMPO

Tecnicamente, o Remo começou melhor na partida, mas bastaram cinco minutos para o Vila Nova tomar conta da situação. Após o chute mascado de Marcos Júnior aos 3, o Leão só levantaria algum perigo perto dos 30, em cabeceio perigoso de Rafael Jansen defendido de maneira plástica pelo goleiro Georgemy. Antes disso, no entanto, o Vila já estava à frente no placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ.



Por seu turno, o Tigre goiano esteve bem melhor que os azulinos ao longo da primeira etapa. A equipe alvirrubra dominou as ações dos cinco até os 14 minutos, quando abriu o placar. Alesson recebeu lançamento longo, disparou em velocidade pela esquerda, invadiu a área e chutou no canto, tirando do goleiro Thiago Coelho: 1 a 0.



À frente no placar, o Vila Nova arrefeceu. A equipe se manteve perigosa nos contra-ataques, mas permitiu que o Remo ficasse mais com a bola. Só que a estratégia fez o time paraense ganhar confiança e espaço em campo.



Depois dos 30, o Leão já afrontava sem piedade a defesa alvirrubra. Georgemy salvou o cabeceio de Jansen aos 28, o chute de Gedoz aos 37 e ainda viu a bola tirar tinta da trave aos 45. O gol não saiu, mas o Vila teve o lateral-esquerdo Bruno Collaço, ex-Paysandu, expulso depois de cometer duas faltas duras. Ele foi para o vestiário aos 43 minutos.



Tendo um a mais em campo, o Remo seguiu rondando a área adversária, mas poucas finalizações foram certeiras. O petardo de Gedoz aos 10 forçou o goleiro a espalmar para fora, porém a realidade foi de mais chutes e cabeceios para fora do que no alvo.



Com a entrada de Neto Pessôa houve mais profundidade do Remo. O primeiro chute do estreante centroavante foi por cima, mas o segundo foi certeiro no canto. Ele não contava, ṕorém, com a defesaça de Georgemy aos 26.

Essa pressão azulina prosseguiu até o apito final, para a frustração da torcida remista, que viu o clube sofrer a segunda derrota consecutiva na Série B.

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro, Série B

29 Rodada

Local: OBA – Goiânia (GO)

Vila Nova

Georgemy, 2. Moacir, 3. Renato, 5. Rafael Donato, 16. Bruno Collaço, 15. Deivid, 6. Dudu Pacheco, 8. Arthur Rezende, 11. Alesson, 20. Kelvin e 9. Clayton

Técnico

Higo Magalhães

Remo

Thiago Coelho, 2. Thiago Ennes, 4. Rafael Jansen, 3. Kevem, 6. Raimar, 22. Marcos Junior, 5. Arthur, 8. Lucas Siqueira, 7. Matheus Oliveira, 10. Felipe Gedoz e 11. Victor Andrade

Técnico

Felipe Conceição

Arbitragem:

Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Marcelo Van Gasse (SP)

Luiz Alberto Nogueira (SP)

Osimar Moreira da Silva (GO)