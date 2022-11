Na noite deste sábado (19) o Paysandu enfrenta o Vila Nova pela partida final da Copa Verde. A partida inicia ás 19h, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Essa tão esperada final, terá a transmissão ao vivo pelo canal no YouTube de A Província do Pará e com com a equipe dos titulares do esporte da Super Marajoara AM 1130.

No ultimo duelo no jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0, sendo assim, nenhuma das equipes estão em vantagem para esta fase final da Copa Verde. Mas caso haja novamente um empate no tempo normal, o título será decidido nos pênaltis.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: A Província do Pará