Na tarde deste sábado (23) o Vila Nova e o Vasco se enfrentam pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a primeira do segundo turno. O jogo será às 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O jogo terá a cobertura ao vio pelo canal no YouTube de A Provincia do Pará.

A equipe do Vila não anda bem na competição, o time vem de um empate de zero a zero contra o Sport. Atualmente a equipe está com 14 pontos, sendo o lanterna da competição, já que não vence a 13 jogos.

Já seu adversário, Vasco da Gama, é o vice líder da tabela, com 35 pontos. Suas duas ultimas atuação deixaram a desejar, com resultados negativos. O objetivo desta tarde é vencer para fazer a alegria do torcedor.

Assista ao vivo em:

Foto: Divulgação