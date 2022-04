Villarreal arranca empate contra o Bayern de Munique e alcança semifinal da Champions

Um chute certo, um contra-ataque perfeito aos 43 minutos do segundo tempo. Foi isso que o Villareal precisou para, após tanto se defender contra o gigante Bayern de Munique, arrancar um empate na Alemanha e chegar de maneira enorme na semifinal da Liga dos Campeões.

O Villarreal conseguiu a vaga após vencer a partida de ida por 1 a 0, na Espanha. Agora, aguarda o vencedor do confronto entre Liverpool e Benfica, que se enfrentam na quarta-feira, 13.

Bayern para em retranca

A partida seguiu o que todos esperavam e desde os primeiros minutos, o Bayern de Munique impôs uma intensidade alta e foi para tudo com o ataque. Apesar da boa troca de passes e de rondar a área com uma grande sensação de perigo iminente, o time alemão não conseguiu logo uma chance clara de gol. O Villarreal se comportou bem de maneira defensiva e ainda buscou Danjuma constantemente como válvula de escape.

O tempo passou e o domínio do Bayern só aumentou. Em uma blitz, a equipe teve Coman e Sané invadindo a área o tempo todo, mas sem encontrar o artilheiro Lewandowski. Musiala conseguiu uma boa chance em jogada individual, mas após driblar, chutou fraco e a bola passou ao lado do gol. A pressão seguiu enorme, mas Rulli não fez uma grande defesa.

O jogo continuou acontecendo inteiramente no campo de defesa do Villarreal, que teve poucas saídas e aproveitou qualquer chance possível de travar a partida, paralisar e quebrar o ritmo do seu rival. Na base dos cruzamentos, o Bayern de Munique obrigou Rulli a fazer grande defesa aos 30, quando defendeu cabeçada á queima-roupa de Musiala.

A retranca amarela incomodou bastante o time do Bayern de Munique, que não conseguiu criar por dentro e seguiu pressionando em cruzamentos. Os jogadores ficaram claramente nervosos e Lewandowski se livrou de tomar o segundo cartão amarelo. O Villarreal ainda conseguiu trocar passes no ataque e levou perigo em chute de Gerard Moreno, na rede pelo lado de fora. Com o apito final do primeiro tempo, muitas vaias na Alemanha.

Adeus, Bayern… o Villarreal está na semi

O Bayern de Munique continuou com um forte ímpeto ofensivo, mas claramente com a indicação de finalizar mais e trabalhar menos a bola. Levou perigo em chute de Upamecano na área e cobrança de falta de Sané. Mas o artilheiro só precisou mesmo de uma oportunidade para encontrar a rede. Aos 7, em um raro vacilo do Villarreal, Lewa recebeu com liberdade, bateu no cantinho e a bola ainda tocou na trave antes de entrar de mansinho.

A pressão seguiu enorme em um jogo em que somente o Bayern atacou. Aos 11, Goretzka mandou para a área, Müller se esticou e mandou por cima do gol. A equipe alemão seguiu com enorme posse, jogou bola na área, tentou de longe, mas já sem tanto perigo. Do lado esquerdo, Coman infernizou a vida de Foyth, mas faltou acertar o último passe.

As principais chances do Bayern, que seguiu com o domínio completo da partida, eram através de cruzamentos. Assim, Müller cabeceou para defesa de Rulli e pouco depois para fora, livre na pequena área, após linda assistência de Sané. Aos 31, Coman quase fez um lindo gol de fora da área, quando arriscou de longe, bateu forte, mas mandou por cima do gol.

O ritmo da partida caiu e o Bayern de Munique pareceu não querer se expor tanto. Não deu certo, já que aos 43, o Villarreal conseguiu pela primeira vez na partida um contra-ataque absurdo. Com uma linda troca de passes, Gerard Moreno foi lançado por Lo Celso, virou tudo para o lado direito e Chukwueze, bateu de primeira, no alto, para vencer Neuer e deixar tudo igual.

