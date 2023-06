Vingadores e Juventude são finalistas do certame de masters do Casota

Os times Vingadores e Juventude são os finalistas do Campeonato de Futebol Masters promovido pelo Departamento de Esportes do Casota. No último sábado, 24, os Vingadores, após empatarem em 1 a 1 diante do Vira Copo, garantiram a classificação para a final. No domingo, 25, foi a vez do Juventude se classificar ao derrotar o time do Cinquentão, por 1a 0.

A decisão acontecerá no próximo domingo, 02, a partir das 10 horas, com arbitragem do quadro da Federação Paraense de Futebol, atendendo os dirigentes dos clubes finalistas. Em caso de empate no tempo normal, haverá prorrogação e se persistir o empate, o campeão será conhecido nas cobranças das penalidades.

Logo após o encerramento, a diretoria do Casota, à frente o presidente Ednilton Sampaio de Souza, comandará as premiações com apoio dos diretores de esportes Renato Paiva, Luis Cláudio e Ivaldo Teles.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar