Vingança na morte de homem envolvido em homicídio no Maranhão

Um homem acusado de homicídio no estado do Maranhão foi encontrado morto ontem, com um tiro na nuca, em um porto da cidade de Viseu, na Região do Rio Caeté, nordeste paraense. Ele foi identificado como Gustavo Elói de Araújo, mas era mais conhecido como “Gugu” e era natural da cidade de Luís Corrêa, no estado do Piauí. O corpo estava jogado no Porto do Maranhão, próximo a orla de Viseu.

De acordo com as primeiras informações colhidas no local do crime, a vítima foi alvejada com um tiro na região da nuca, mas ainda não há suspeitos sobre a autoria do crime. A motivação, porém, pode ser vingança.

Gustavo Araújo, segundo investigadores locais, havia sido apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Viseu, no dia 30 de junho último, juntamente com um irmão, por ter confessado participação em um homicídio cometido em Carutapera, no estado do Maranhão.

Como não houve prisão em flagrante, logo depois de prestar depoimento, ele foi liberado para responder ao processo em liberdade. A Polícias Civil abriu inquérito para apurar o homicídio.

